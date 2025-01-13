Когда мы только собирались переезжать из Нидерландов в Калининград, многие предостерегали: "Да вы чё, ненормальные? Город в блокаде, его захватят одним из первых".
Голландцы задают вопрос насколько безопасно жить в Калининграде.
Комментарии
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Traveller
"Девочки пришли СО школы", патамушта "средствА" у них "волнительно" закончились. 🤣 Что может знать о великом и могучем особь с заткнутыми ушами и с шарабайкой в руке? 🥵
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13 час.
EV
Evgeni Velesik
Сыр Голандский нам не нужен, у нас свой есть! Например, Адыгейский!
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13 час.
Юрий Золотарев
Бззздят-с, гей-ропейцы-то! А КТО им виноват? Опять "Путин"??
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5 час.
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