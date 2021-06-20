В Сибири более 200 школьников вступили в ряды «Юнармии» в ходе проведения патриотической акции «Мы - армия страны! Мы – армия народа!»

Главной целью движения «Юнармия» является повышение в обществе авторитета и престижа военной службы, сохранение и приумножение патриотических традиций, формирование у молодежи готовности и практической способности к выполнению гражданского долга.
Главной целью движения «Юнармия» является повышение в обществе авторитета и престижа военной службы, сохранение и приумножение патриотических традиций, формирование у молодежи готовности и практической способности к выполнению гражданского долга.
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