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В Сибири более 200 школьников вступили в ряды «Юнармии» в ходе проведения патриотической акции «Мы - армия страны! Мы – армия народа!»

В Сибири более 200 школьников вступили в ряды «Юнармии» в ходе проведения патриотической акции «Мы - армия страны! Мы – армия народа!»

Главной целью движения «Юнармия» является повышение в обществе авторитета и престижа военной службы, сохранение и приумножение патриотических традиций, формирование у молодежи готовности и практической способности к выполнению гражданского долга.

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