В Москве загорелась Российская государственная библиотека в центре города

На крыше трехэтажного здания по адресу улица Воздвиженка, 3/5 в Москве произошел пожар. В настоящее время возгорание полностью ликвидировано, и никто не пострадал, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
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