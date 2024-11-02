Warhorse Studios подробнее рассказали про кулинарию, охоту и выживание в Kingdom Come: Delive...

Warhorse Studios подробнее рассказали про кулинарию, охоту и выживание в Kingdom Come: Deliverance 2Warhorse Studios, создатели предстоящей Kingdom Come: Deliverance 2, подробнее рассказали про то, как кулинария, охота и выживание влияет на погружение игрока в мир игры.