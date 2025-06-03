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NFT и спорт: зачем болельщикам цифровые карточки и моменты матчей

NFT и спорт: зачем болельщикам цифровые карточки и моменты матчей

За последние несколько лет NFT заняли заметное место в спортивной индустрии. Цифровые токены позволяют болельщикам коллекционировать карточки игроков, важнейшие моменты матчей и другие уникальные цифровые активы.

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