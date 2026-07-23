Суд вынес приговор подростку за поджог вертолета Ми-8 в аэропорту Ноябрьска Восемь лет колонии – такой приговор вынес суд 16-летнему жител.
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Суд вынес приговор подростку за поджог вертолета Ми-8 в аэропорту Ноябрьска Восемь лет колонии – такой приговор вынес суд 16-летнему жител.
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