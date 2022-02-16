Немецкий депутат Крах: утверждения о вторжении России на Украину оказались фейками

БРЮССЕЛЬ, 16 фев - РИА Новости. Утверждения о "вторжении" России на Украину оказались фейками, а реальная опасность заключается в возможности нападения Киева на Донбасс, заявил РИА Новости немецкий депутат от партии "Альтернатива для Германии" Максимилиан Крах.
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