Немецкий депутат Крах: утверждения о вторжении России на Украину оказались фейками

БРЮССЕЛЬ, 16 фев - РИА Новости. Утверждения о "вторжении" России на Украину оказались фейками, а реальная опасность заключается в возможности нападения Киева на Донбасс, заявил РИА Новости немецкий депутат от партии "Альтернатива для Германии" Максимилиан Крах.