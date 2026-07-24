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Царьград

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Умер бывший корреспондент ТАСС и вице-губернатор Загнойко

Умер бывший корреспондент ТАСС и вице-губернатор Загнойко

Николай Загнойко, ветеран печатной прессы и бывший корреспондент ТАСС, скончался в возрасте 79 лет. Уроженец Воронежской области, он занимал посты в Липецкой области и был признан членом Европейского института омбудсмена.

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