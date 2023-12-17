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Симеоне о 0:2 от «Атлетика»: «В гостях «Атлетико» не так силен, как дома. Мы должны прибавить в этом плане»

Симеоне о 0:2 от «Атлетика»: «В гостях «Атлетико» не так силен, как дома. Мы должны прибавить в этом плане»

– Соперник был лучше с самого начала и до конца матча. В последние 15 минут мы пытались бороться, но они были лучше, с чем их нужно поздравить.

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