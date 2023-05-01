ЕЩЁ ОДИН "МАМКИН ПРЕДАТЕЛЬ" СТЫДИТСЯ БЫТЬ РУССКИМ

Когда-то был на российской сцене такой артист, как Face, - на самом деле это уфимец Иван Дрёмин*, который начал читать рэп с куплетов про гениталии, а закончил в обойме Госдепа.
Популярные статьи
- "Все фамилии предателей у меня на листочке – они за все ответят". Пригожин сделал властям последнее китайское предупрждение
- Накипело: россияне возмущены заявлением Марии Захаровой о Польше и россиянах
- "Россия огребает от Польши. А дела у нас заменены трындежом". Сатановский обрушился с критикой на МИД и на власти страны
Свежие комментарии