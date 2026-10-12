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Мособлводоканал провел 476 работ на сетях водообеспечения за неделю

Мособлводоканал провел 476 работ на сетях водообеспечения за неделю

За неделю специалисты Мособлводоканала провели 476 ремонтных и профилактических мероприятий в Подмосковье, уделяя особое внимание подготовке коммунальных сетей к холодам.

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