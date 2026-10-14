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Царьград

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Радио Судного дня передало три загадочных слова за восемь минут

Радио Судного дня передало три загадочных слова за восемь минут

Радиостанция УВБ-76, прозванная Радио Судного дня, 14 октября за восемь минут транслировала три загадочных слова: «закопунш», «драпотыл» и «волохлев».

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