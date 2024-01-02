Все мы привыкли считать искусство пинапа чисто американским. Это отнюдь не так, что подтверждает коллекция соблазнительных открыток 1940-1950-х годов с Апеннинского полуострова.
Обжигающе горячие девушки итальянского пинапа
Комментарии
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Н
НС
тогда и были настоящие женщины
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11 час.
Михаил Фадеев
Езжайте в Самару, там и сейчас завались! Но лучше летом - выходите на городской пляж и обрящете!
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8 час.
Сергей Трофимов
были тогда они может и хорошие но сейчас это реклама проституток
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4 час.
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