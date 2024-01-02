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  • Сергей Трофимов
    были тогда они может и хорошие но сейчас это реклама проститутокОбжигающе горячие...
  • Михаил Фадеев
    Езжайте в Самару, там и сейчас завались! Но лучше летом - выходите на городской пляж и обрящете!Обжигающе горячие...
  • НС
    тогда и были настоящие женщиныОбжигающе горячие...

Обжигающе горячие девушки итальянского пинапа

Обжигающе горячие девушки итальянского пинапа

Все мы привыкли считать искусство пинапа чисто американским. Это отнюдь не так, что подтверждает коллекция соблазнительных открыток 1940-1950-х годов с Апеннинского полуострова.

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Комментарии
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Н
НС
тогда и были настоящие женщины
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11 час.
Михаил Фадеев
Езжайте в Самару, там и сейчас завались! Но лучше летом - выходите на городской пляж и обрящете!
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8 час.
Сергей Трофимов
были тогда они может и хорошие но сейчас это реклама проституток
Ответить
4 час.

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