Йоханнис выступает за начало переговоров о вступлении Молдовы в ЕС до конца 2023 года

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил во вторник, что на Европейском совете в декабре он будет выступать за начало переговоров о вступлении в ЕС с Украиной и Республикой Молдова до конца 2023 года, сообщает Agerpres.
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