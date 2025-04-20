Эксперт Лебедева: весна — идеальное время для начала активных занятий

С приходом тепла многие начинают приводить свое тело в порядок после холодных месяцев. К этому процессу нужно подходить постепенно и правильно, поскольку важно не только получить результат, но и надолго закрепить его.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии