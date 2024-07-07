Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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Уничтожить разведывательные спутники «Сич-2-30» и ICEYE

Уничтожить разведывательные спутники «Сич-2-30» и ICEYE

Уничтожить разведывательные спутники «Сич-2-30» и ICEYE Проведение российской специальной военной операции (СВО) на Украине дало толчок развитию новых вооружений и тактик их применения, равного которому не было со времён Второй мировой войны.

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Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
Пора отказываться от иллюзий и переходить к более решительным и агрессивным действиям – спутники «Сич-2-30» и ICEYE должны быть уничтожены. СОМНЕВАЮСЬ! КАКОЕ - БЫ ПЕРЕДОВОЕ ВООРУЖЕНИЕ НЕ ИМЕЛА РОССИЯ, ВСЁ ЗАВИСИТ ОТ РЕШИМОСТИ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО. А С ЭТИМ У НЕГО ПРОБЛЕММЫ.
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13 час.
Юрий Ильинов
Шапкозакидательство в реальной политике вредно. Главнокомандующий знает больше. Реальное положение армий нашей и ихних. Думаю, осторожность не повредит. У нас, к сожалению, уже есть примеры глупости и безлаберности.
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11 час.

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