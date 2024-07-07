Уничтожить разведывательные спутники «Сич-2-30» и ICEYE

ВТ

Василий Топчий

Пора отказываться от иллюзий и переходить к более решительным и агрессивным действиям – спутники «Сич-2-30» и ICEYE должны быть уничтожены. СОМНЕВАЮСЬ! КАКОЕ - БЫ ПЕРЕДОВОЕ ВООРУЖЕНИЕ НЕ ИМЕЛА РОССИЯ, ВСЁ ЗАВИСИТ ОТ РЕШИМОСТИ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО. А С ЭТИМ У НЕГО ПРОБЛЕММЫ.