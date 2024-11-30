1. Почему молодые люди неохотно идут работать на заводы, даже когда там предлагают заметно более высокую зарплату, чем в офисах (а в современной России ситуация всё больше именно такая)? Инженер-нефтяник высказывает предположение (ссылка): Профориентация – я вообще не понимаю, что ее так все с ней носятся.
Как вернуть молодёжь на заводы, предельная загрузка мощностей и миф о деградации станкостроения
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ирина52
Это из области фантастики. Типа " В США каждый нищий может стать миллионером". Большинство работает на условиях, которые я описала. По крайней мере, из тех, кого я знаю, В нашем городе уничтожены практически все заводы.Зарплаты и пенсии мизерные. А в 90-е годы зарплату вовсе не платили. Или платили (тем, кто на федеральном бюджете) 30 % от заработанного. И похоже это знают все, кроме вас.
Ответить
2 час.
Ирина52
Лесостепь без леса? Нечем огонь развести и нет воды? И кто додумался там деревню строить? Если есть степь, значит есть трава. И воду ВОЗЯТ на лошадях (раз уж деревня такая бедная, что в ней нет техники), а не носят на себе. По крайней мере, для бани . Кстати, на том же русском Кавказе, где с водой действительно проблемы, воду подводят к дому канавками. Не обязательно кипятить целый котел. Кипятком, согретым даже на костре из хвороста или сухого кустарника, можно развести воду в тазиках, их меняя. Но не мыться месяцами?
Ответить
2 час.
СП
Светлана Позднякова
Наталия!!!!!👍👍👍🙏🙏🙏🇷🇺🇷🇺🇷🇺
Ответить
27 мин.
Свежие комментарии