РИА Новости: в Кривом Роге поражен объект промышленной инфраструктуры

Один из объектов промышленной инфраструктуры на территории украинского города Кривой Рог получил повреждения в результате российских ударов, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра города Александра Вилкула.
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