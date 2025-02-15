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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лукин из ЦСКА уверен, что клуб победит в Лиге Европы в будущем: «6-е место в РПЛ нас не устраивает. Для ЦСКА есть только одно место – первое. Засыпаем и представляем, как берем трофей»

– Сможет ли ЦСКА повторно стать победителем Лиги Европы? – Уверен в этом Конечно, шестое место нас не устраивает.

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