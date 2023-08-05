Секретарь СНБО Украины Данилов считает, что у россиян нет человечности, и этим они отличаются от украинцев
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сравнил россиян и украинцев.
Комментарии
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Этот урод из преисподней ещё что-то там мычит.
Откуда у озверелых мартышек-бандерлогов, потомков гитлеровских эсэсовцев, палачей и карателей вдруг образовалась человечность? Никакой человечности у нацистов свидомитов никогда не было и нет.
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