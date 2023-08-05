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Секретарь СНБО Украины Данилов считает, что у россиян нет человечности, и этим они отличаются от украинцев

Секретарь СНБО Украины Данилов считает, что у россиян нет человечности, и этим они отличаются от украинцев

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сравнил россиян и украинцев.

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Комментарии
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Сибиряк
Этот урод из преисподней ещё что-то там мычит.
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12 час.
Николай Смирнов
Откуда у озверелых мартышек-бандерлогов, потомков гитлеровских эсэсовцев, палачей и карателей вдруг образовалась человечность? Никакой человечности у нацистов свидомитов никогда не было и нет.
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11 час.

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