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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Назаров о новых правилах в КХЛ: «Кто-то за, кто-то против, но в целом я вижу в этом плюс. Наш старый добрый друг Анисимов продолжает развивать и реформировать судейство»

Бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров высказался о новых правилах в лиге .  Ранее главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подверг критике удаления за удерживание шайбы в руке: « Какой идиот это придумал? Мы же не в волейбол играем».

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