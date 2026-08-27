ГК "Гранель": 24% русских получили выходной на 1 сентября

1 сентября четверть русских получает оплачиваемый выходной в День знаний. Исследование ГК "Гранель" показало, что 67% родителей хотят сделать этот день официальным нерабочим, но лишь 24% могут позволить себе не работать в эту дату.
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