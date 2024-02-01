В Крыму проконтролируют исполнение поправок к закону о защите трудовых прав одиноких родителей

Председатель Федерации независимых профсоюзов Крыма Надежда Краденова О поправках к ТК, запрещающих увольнение одиноких родителей с ребёнком до 16 лет и возможностях создавать профсоюзные организации для защиты трудовых прав граждан Госдума РФ 25 января внесла поправки к закону в статью 262 Трудового кодекса РФ.
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