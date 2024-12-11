Из 7,2 млрд рублей субсидий на промипотеку к концу 2024 года осталось менее 1%

Лимиты бюджетного субсидирования, выделенные на 2024 год на программу промышленной ипотеки — кредиты на покупку, строительство и ремонт промышленных площадок — практически исчерпаны, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Минпромторга.
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