Мали: 26 солдат Вооруженных сил Мали (FAMa) и Русского Африканского корпуса были убиты и еще 17 получили ранения после того, как боевики Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин (ДНИМ) устроили им засаду возле Эринтеджефта, к востоку от Бера в регионе Томбукту, в полдень 26 августа.
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