Дегтярев обсудил спорт и Олимпиаду с посланником Трампа

Дегтярев отметил, что целью переговоров является поиск точек соприкосновения и очищение спорта от политики.
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