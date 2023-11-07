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Вымышленные вселенные и их обитатели

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А вот это уже совсем плохо

А вот это уже совсем плохо

Второй раз за последние 100 лет нападают на один из самых любимых всем миром шедевров.В Лондоне вандалы, которые считают себя эко-активистами, пытались изуродовать картину Диего Веласкеса "Венера с зеркалом" в Национальной галерее.

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