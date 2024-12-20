Театр абсурда
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Театр абсурда

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Укры атаковали ракетами древний русский город Рыльск. Несколько жителей (в т.ч. ребёнок) погибли

Укры атаковали ракетами древний русский город Рыльск. Несколько жителей (в т.ч. ребёнок) погибли

"Хаймарсы" ВСУ впервые за два месяца ударили по центру Донецка. В небе над городом прозвучали не менее восьми мощных взрывов; имеются раненые, повреждены многоквартирные дома.

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