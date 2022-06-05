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Минобороны РФ заявило, что в районе Одессы российские средства ПВО сбили самолет Ан-26 ВС Украины

Минобороны РФ заявило, что в районе Одессы российские средства ПВО сбили самолет Ан-26 ВС Украины

Минобороны РФ в воскресенье, 5 июня, сообщило, что российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) под Одессой был сбит самолет военно-транспортной авиации Ан-26 воздушных сил Украины.

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