Синоптик Ильин: каждый день в Москве в течение недели будет теплеть на 2 градуса

В ближайшее время в Москву вернется теплая весенняя погода. В течение этой недели каждый день температура воздуха будет повышаться на 1-2 градуса, пообещал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.
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