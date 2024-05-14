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Синоптик Ильин: каждый день в Москве в течение недели будет теплеть на 2 градуса

Синоптик Ильин: каждый день в Москве в течение недели будет теплеть на 2 градуса

В ближайшее время в Москву вернется теплая весенняя погода. В течение этой недели каждый день температура воздуха будет повышаться на 1-2 градуса, пообещал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

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