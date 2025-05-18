Пожары в Киеве, Василькове, Фастове: российские «Герани» отработали по целям на территории Украины ВС РФ в ночь на воскресенье, 18 марта, нанесли многочисленные удары по территории Украины.
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Пожары в Киеве, Василькове, Фастове: российские «Герани» отработали по целям на территории Украины ВС РФ в ночь на воскресенье, 18 марта, нанесли многочисленные удары по территории Украины.
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