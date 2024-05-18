«Украина превращается в полный концлагерь». Начал действовать закон о мобилизации, ограничивающий украинцев в правах

Сегодня закон о новых правилах мобилизации в Вооруженные силы Украины вступил в силу. Этим законом власти преследуют цель значительно пополнить армейские подразделения за счет введения новых жестких правил призыва.
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