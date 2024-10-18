Открытие подводных глубин: гигантские черви в недрах Тихого океана Ольга Вайленко17 октября 2023 года в научной среде прозвучало важное сообщение: учёные сделали неожиданное открытие на дне Тихого океана.
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