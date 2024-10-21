Бойцы ВСУ устроили восстание в Донбассе: что случилось

КИЕВ, 21 октября, ФедералПресс. Участник боевых действий из Украины поделился информацией о том, как 116-я отдельная бригада территориальной обороны Украины, находясь на своих позициях в городе Курахово, который расположен к западу от Донецка, организовала бунт, отказываясь подчиняться командам.
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