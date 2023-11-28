"Аутентичный" стало словом 2023 года по версии словаря Merriam-Webster

По версии составителей американского толкового словаря Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, издаваемого компанией Merriam-Webster, прилагательное "authentic" ("аутентичный") стало словом 2023 года в связи с развитием искусственного интеллекта.
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