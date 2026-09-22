Орловский облсуд изменил решение по делу уволенного проректора ОГИК Анненковой

История с уволенной в феврале 2026 года Аллы Анненковой, занимавшей должность проректора по учебной, научной и международной деятельности Орловского государственного института культуры, после посещения министра культуры Ольги Любимовой получила неожиданный поворот, который привёл к очередным штатным изменениям в образовательном учреждении.
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