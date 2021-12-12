Врач предупредила об опасности ежедневного употребления зеленого чая

Ежедневное употребление зеленого чая может привести к повышению уровня мочевой кислоты в организме и стать причиной подагры, заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва» главный ревматолог департамента здравоохранения столицы Алена Загребнева.
Ежедневное употребление зеленого чая может привести к повышению уровня мочевой кислоты в организме и стать причиной подагры, заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва» главный ревматолог департамента здравоохранения столицы Алена Загребнева.
Свежие комментарии