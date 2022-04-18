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Доход Ирины Родниной в 2021 году – 11 млн рублей

Государственная Дума РФ опубликовала сведения о задекларированных доходах депутатов за 2021 год. Согласно отчету, доход трехкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Ирины Родниной составил 11 млн рублей.

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