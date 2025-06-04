Обязательные проверки репродуктивного здоровья для детей введут в России

С сентября 2025 года в России появятся обязательные проверки репродуктивного здоровья для детей. Первичный приём должен проводиться в 6 лет, а с 13-летнего возраста девочки должны посещать гинеколога раз в год.
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