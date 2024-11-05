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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Более 100 книжных изданий передали из Москвы для участников СВО

Более 100 книжных изданий передали из Москвы для участников СВО

Московский книжный магазин отправил гуманитарную посылку для участников СВО Предприниматели Москвы продолжают оказывать поддержку участникам специальной военной операции, и к этому благородному делу присоединился клубный книжный магазин.

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