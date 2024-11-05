Более 100 книжных изданий передали из Москвы для участников СВО

Московский книжный магазин отправил гуманитарную посылку для участников СВО Предприниматели Москвы продолжают оказывать поддержку участникам специальной военной операции, и к этому благородному делу присоединился клубный книжный магазин.
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