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When Following the Trend Becomes the Trap

When Following the Trend Becomes the Trap

When Following the Trend Becomes the Trap Euro FX Futures CME:6E1! traddictiv Trend Can Be Right and the Entry Still Wrong One of the most useful distinctions in technical analysis is the difference between direction and location.

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