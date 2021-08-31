Окончание эры крупных военных операций

«Решение об Афганистане — не просто про Афганистан. Оно об окончании эры крупных военных операций, направленных на переустройство других стран» (с) Джо БайденНекоторые склонны видеть в этом отказ США от вмешательство в дела других стран, что конечно же не так.
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