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Окончание эры крупных военных операций

Окончание эры крупных военных операций

«Решение об Афганистане — не просто про Афганистан. Оно об окончании эры крупных военных операций, направленных на переустройство других стран» (с) Джо БайденНекоторые склонны видеть в этом отказ США от вмешательство в дела других стран, что конечно же не так.

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