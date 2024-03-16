Потрясающие рисунки Коуки Икегамиа, которые выглядят как кадры из аниме

Иллюстрации Коуки Икегами (Kouki Ikegami) выглядят как концепт-арт для великолепного аниме-фильма. Внимание художника к мельчайшим деталям делают его работы настолько реалистичными, что глядя на них, будто погружаешься в особую атмосферу и бродишь по городу вместе с главной героиней серии — японской девочкой-подростком в короткой юбочке и с рюкзаком.
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