Потрясающие рисунки Коуки Икегамиа, которые выглядят как кадры из аниме

Иллюстрации Коуки Икегами (Kouki Ikegami) выглядят как концепт-арт для великолепного аниме-фильма. Внимание художника к мельчайшим деталям делают его работы настолько реалистичными, что глядя на них, будто погружаешься в особую атмосферу и бродишь по городу вместе с главной героиней серии — японской девочкой-подростком в короткой юбочке и с рюкзаком.