«Ядерного ответа на новые красные линии всё равно не будет» - британский полковник призвал перенести войну на территорию России

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На Западе понимают, что контрнаступление Украины, на которое делалась крупная ставка, сдувается. И потому уже открыто начинают призывать в тому, что по душе самим – к террористической войне против России.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Англосаксы видимо бессмертные, лихо гавкают, пока не долбанули по ним!!!!
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22 час.
Владимир семин
Затишье пере бурей! Ежу понятно что происходит! НАТО старую (рухлядь) военную технику сбагрит на Украину, а в это время  поднакопит совершенно новую ! А потом-думайте, что будет!
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16 час.
Влад Философ
Пора резать кабели англосаксам…
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11 час.

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