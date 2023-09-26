«Ядерного ответа на новые красные линии всё равно не будет» - британский полковник призвал перенести войну на территорию России

На Западе понимают, что контрнаступление Украины, на которое делалась крупная ставка, сдувается. И потому уже открыто начинают призывать в тому, что по душе самим – к террористической войне против России.
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