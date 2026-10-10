В субботу, 10 октября, в Оренбурге состоится матч 10-го тура сезона-2026/27 российской Премьер-лиги.В субботу, 10 октября, в Оренбурге состоится матч 10-го тура сезона-2026/27 российской Премьер-лиги.
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