Огнен Ярамаз продолжит карьеру в «Лиеткабелисе»

«Лиеткабелис» объявил о подписании контракта с сербским защитником Огненом Ярамазом. Соглашение с 30-летним баскетболистом (192 см) рассчитано на сезон-2026/27.
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