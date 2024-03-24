Представитель совета Федерации рестораторов и отельеров Миронов заявил о помощи пострадавшим при теракте

Все средства будут направлены пострадавшим Некоторые рестораторы и торговые сети направят часть доходов пострадавшим при теракте в Crocus City Hall, сообщил представитель совета Федерации рестораторов и отельеров в России Сергей Мироновв эфире канала «Москва 24».
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