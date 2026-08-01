Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Истерика в США: Иран достал из-под земли ракету-убийцу, ПВО бессильна

Истерика в США: Иран достал из-под земли ракету-убийцу, ПВО бессильна

www.globallookpress.com Москва, 1 августа - АиФ-Москва. Аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) впервые применили модернизированную версию ракеты Haj Qasem с гиперзвуковой головной частью при ударе по военным базам США в Иордании.

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