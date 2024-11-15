В Петербург вечером вернутся дожди

Воздух прогреется до плюс 7 градусов Как сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в первой половине дня Санкт-Петербург будет находиться под влиянием небольшого антициклона, поэтому ожидается солнечная погода без осадков.