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Пленный боевик ВСУ: командиры мародерствовали и издевались над мирными жителями

Пленный боевик ВСУ: командиры мародерствовали и издевались над мирными жителями

Global Look Press/Kay Nietfeld/dpa Пленный украинский боевик Игорь Парфентьев рассказал, как командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) занимались мародерством и издевались над мирным населением в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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