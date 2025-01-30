Global Look Press/Kay Nietfeld/dpa Пленный украинский боевик Игорь Парфентьев рассказал, как командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) занимались мародерством и издевались над мирным населением в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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